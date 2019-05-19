20 мая в России вступают в силу ограничения движения грузовиков по трассам в дневное время

С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет действовать ограничение движения грузовиков в дневное время, когда температура воздуха превысит 32°С. Соответствующий приказ Росавтодора размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения по движению станут вводить на основе прогноза погоды Росгидромета. На дорогах появятся соответствующие знаки, за нарушения к водителям будут применяться административные меры. Ограничение связано с тем, что в жаркую погоду после большегрузов на дороге образуется колея.

Напомним, в дни проведения World Skills Russia на подъезде к аэропорту Казани будет ограничено движение грузовиков.



Ограничение для грузовых транспортных средств будет действовать на подъездной дороге к международному аэропорту «Казань» (от автодороги Р-239 Казань — Оренбург) с 20 по 24 мая с 8 до 19 часов.

