Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место на Евровидении

Певец Сергей Лазарев, который представлял Россию на Евровидении-2019, занял третье место, сообщают «Ведомости».

По итогам голосования членов жюри и зрителей он набрал 369 баллов. Лазарев выступал с песней Scream, которую написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Видео с номером Лазарева в полуфинале конкурса лидирует по количеству просмотров на YouTube-канале Евровидения. Российский певец участвовал в конкурсе уже во второй раз, до этого он представлял страну в 2016 году.

Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды.



Напомним, ранее компания Brand Analytics провела исследование, согласно которому Россия попала в топ-5 стран, которые чаще всего упоминаются из-за Евровидения в англоязычных соцсетях.

