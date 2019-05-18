«Уфа» сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» проиграл «Оренбургу» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на уфимском стадионе «Нефтяник» в субботу, 18 мая. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев. Авторами голов стали полузащитники Рикардо Алвес и Даниэль Мишкич.

Стоит отметить, то «Оренбург» прервал серию без побед, которая длилась на протяжении четырех игр. Уфимской команде предстоит сыграть в стыковых матчах за право выступления в РПЛ, так как она лишилась шансов догнать московское «Динамо».

Футбольный клуб «Уфа» 26 мая сыграет против московского «Локомотива».

Напомним, в финал Кубка России по футболу вышли «Урал» и «Локомотив».