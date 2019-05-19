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Происшествия

Среди пострадавших при взрыве бомбы в Египте россиян нет

17:45, 19.05.2019
Среди пострадавших при взрыве бомбы в Египте россиян нет
Фото: pixabay.com

Российских граждан нет среди получивших ранения при взрыве бомбы рядом с туристическим автобусом в Каире. Об этом заявили в посольстве РФ в Египте.

В дипмиссии уточнили, что россиян на борту автобуса не было. Всего на данный момент числятся 17 пострадавших. Среди них — граждане Египта и ЮАР, передает «РИА Новости».

Напомним, инцидент случился в воскресенье, 19 мая, в районе строящегося национального музея в Каире.

Происшествия
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