Среди пострадавших при взрыве бомбы в Египте россиян нет
Российских граждан нет среди получивших ранения при взрыве бомбы рядом с туристическим автобусом в Каире. Об этом заявили в посольстве РФ в Египте.
В дипмиссии уточнили, что россиян на борту автобуса не было. Всего на данный момент числятся 17 пострадавших. Среди них — граждане Египта и ЮАР, передает «РИА Новости».
Напомним, инцидент случился в воскресенье, 19 мая, в районе строящегося национального музея в Каире.Происшествия
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