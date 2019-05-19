Среди пострадавших при взрыве бомбы в Египте россиян нет

Российских граждан нет среди получивших ранения при взрыве бомбы рядом с туристическим автобусом в Каире. Об этом заявили в посольстве РФ в Египте.

В дипмиссии уточнили, что россиян на борту автобуса не было. Всего на данный момент числятся 17 пострадавших. Среди них — граждане Египта и ЮАР, передает «РИА Новости».

Напомним, инцидент случился в воскресенье, 19 мая, в районе строящегося национального музея в Каире.