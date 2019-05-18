Порошенко предложил крымским татарам национальную автономию

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил крымским татарам национальную автономию в составе страны с целью восстановления украинского суверенитета над Крымом. Об этом он заявил в ходе выступления на мероприятии ко Дню памяти депортированных народов.

По его словам, права крымско-татарского народа как коренного народа Украины должны быть закреплены на законодательном уровне. Также Порошенко подчеркнул важность создания автономии на полуострове.

Кроме того, украинский лидер добавил, что Крым на данный момент превращается в «военный плацдарм», передает «Интерфакс».

Напомним, ранее Порошенко подписал закон об украинском языке как единственном государственном.