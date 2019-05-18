Новости общества

19:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Порошенко предложил крымским татарам национальную автономию

18:58, 18.05.2019
Порошенко предложил крымским татарам национальную автономию
Фото: flickr.com

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил крымским татарам национальную автономию в составе страны с целью восстановления украинского суверенитета над Крымом. Об этом он заявил в ходе выступления на мероприятии ко Дню памяти депортированных народов.

По его словам, права крымско-татарского народа как коренного народа Украины должны быть закреплены на законодательном уровне. Также Порошенко подчеркнул важность создания автономии на полуострове.

Кроме того, украинский лидер добавил, что Крым на данный момент превращается в «военный плацдарм», передает «Интерфакс».

Напомним, ранее Порошенко подписал закон об украинском языке как единственном государственном.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров