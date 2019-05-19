Минниханов оценил готовность «Казань Экспо» к WorldSkills 2019

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил готовность площадки «Казань Экспо» к проведению финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2019).

В рамках своего визита руководитель региона осмотрел инфраструктуру международного выставочного центра, которая будет задействована в проведении соревнований, рассказали в пресс-службе президента РТ.

Минниханова сопровождал генеральный директор «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев, а также другие официальные лица.

Напомним, финал WorldSkills Russia 2019 состоится в Казани с 20 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова проведет заседание оргкомитета WorldSkills 2019.