Итоги «Евровидения-2019» могут пересмотреть из-за нарушения правил
Победитель «Евровидения-2019» голландец Дункан Лоуренс нарушил правило конкурса, выступив не с новой песней.
Композиция Arcade присутствовала в репертуаре певца еще 2 года назад. На YouTube размещена видеозапись в 2017 году, где Лоуренс поет на живом выступлении эту песню.
Данный факт может стать поводом для пересмотра итогов конкурса.
Напомним, Дункан Лоуренс по итогам конкурса набрал 492 балла. Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место.ОбществоКультура
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