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Итоги «Евровидения-2019» могут пересмотреть из-за нарушения правил

19:50, 19.05.2019 1
Итоги «Евровидения-2019» могут пересмотреть из-за нарушения правил
Фото: скриншот

Победитель «Евровидения-2019» голландец Дункан Лоуренс нарушил правило конкурса, выступив не с новой песней.

Композиция Arcade присутствовала в репертуаре певца еще 2 года назад. На YouTube размещена видеозапись в 2017 году, где Лоуренс поет на живом выступлении эту песню.

Данный факт может стать поводом для пересмотра итогов конкурса.

Напомним, Дункан Лоуренс по итогам конкурса набрал 492 балла. Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место.

ОбществоКультура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:09
    Едрид -мадрид, так мы и третьего места можем лишиться.
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