Рядом с туристическим автобусом в Египте прогремел взрыв

Возле Национального музея в египетском городе Гиза взорвалась бомба.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. По предварительным данным, взрывное устройство находилось рядом с туристическим автобусом. Сам музей располагается недалеко от комплекса пирамид Гизы, передает «РИА Новости».

В результате происшествия 14 человек получили ранения. В посольстве России выясняют информацию, есть ли среди них россияне.

Напомним, ранее в центре Кабула прогремел мощный взрыв возле офиса генерального прокурора