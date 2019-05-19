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Происшествия

Рядом с туристическим автобусом в Египте прогремел взрыв

16:28, 19.05.2019
Рядом с туристическим автобусом в Египте прогремел взрыв
Фото: pixabay.com

Возле Национального музея в египетском городе Гиза взорвалась бомба.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. По предварительным данным, взрывное устройство находилось рядом с туристическим автобусом. Сам музей располагается недалеко от комплекса пирамид Гизы, передает «РИА Новости».

В результате происшествия 14 человек получили ранения. В посольстве России выясняют информацию, есть ли среди них россияне.

Напомним, ранее в центре Кабула прогремел мощный взрыв возле офиса генерального прокурора

Происшествия
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