Рядом с туристическим автобусом в Египте прогремел взрыв
Возле Национального музея в египетском городе Гиза взорвалась бомба.
Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. По предварительным данным, взрывное устройство находилось рядом с туристическим автобусом. Сам музей располагается недалеко от комплекса пирамид Гизы, передает «РИА Новости».
В результате происшествия 14 человек получили ранения. В посольстве России выясняют информацию, есть ли среди них россияне.
Напомним, ранее в центре Кабула прогремел мощный взрыв возле офиса генерального прокурораПроисшествия
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