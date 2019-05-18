В республике Татарстан ввели в эксплуатацию почти половину запланированного объема жилья

По данным на 17 мая в республике ввели в эксплуатацию 1 млн 38 тысяч квадратных метров жилья, это составляет 42,8% от плана, сообщает пресс-служба президента РТ.

Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на совещании в доме правительства республики. Там также было заявлено, что по инвестпрограмме ГЖФ при президенте РТ на этот год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов.

Напомним, ранее сообщалось, что правительством республики разрабатываются меры по предотвращению фактов покупки в ипотеку квартир в аварийных домах, в результате чего собственники оказываются на улице, но с долгами перед банком. Об этом в Госсовете Татарстана на круглом столе «О проблемах переселения жителей аварийного жилищного фонда» сообщил замминистра строительства и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

