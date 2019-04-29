Главное за выходные: возможный визит Путина в Казань, первое дело по закону о фейковых новостях, отставка муфтия Башкирии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 29 апреля.

В Архангельске впервые по России завели дело по закону о фейковых новостях. Фигуранткой стала активистка Елена Калинина. Дело было заведено из-за ее поста во «ВКонтакте» о месте проведения антимусорного шествия. По мнению правоохранительных органов она знала, что мероприятие не согласовано и не может быть проведено, а значит, распространила недостоверную информацию.

По итогам первого квартала 2019 года Татарстан занял четвертое место среди субъектов РФ по количеству продаж новых автомобилей. По данным «Автостат-Инфо», за указанный период в республике было реализовано 13,7 тыс. автомобилей, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Из колонии в Вологде условно-досрочно освободили Варвару Караулову. Она была осуждена за попытки присоединиться к организации ИГИЛ (запрещена в РФ). На выходе из колонии ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони. Сама Караулова отметила, что счастлива, но от дальнейших разговоров с журналистами отказалась.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову разработать дополнительные меры по стимулированию спроса на новое жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, в частности с помощью субсидирования. Срок выполнения поручения — до 27 мая.

Председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан муфтий Нурмухамет Нигматуллин подал в отставку. Предположительно, исполнять обязанности председателя ДУМ РБ будет его заместитель Айнур Биргалин до отчетно-выборного съезда религиозной организации.

Президент России Владимир Путин может посетить Казань после майских праздников. Планируется, что глава государства ознакомится с продукцией военно-промышленного комплекса. Возможно, что он посетит Казанский вертолетный и Казанский авиационный заводы. Также Путину покажут результаты беспилотной программы «Альтиус».

В праздновании Пасхи в ночь с 27 на 28 апреля приняли участие более 4,3 млн россиян из 7,4 тыс. населенных пунктов. Всего в православных церквях, храмах и монастырях состоялось около 12 тыс. торжественных богослужений, литургий и крестных ходов. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев вместе со своей супругой Светланой посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

