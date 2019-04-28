Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев вместе со своей супругой Светланой посетили минувшей ночью пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

В богослужении также принял участие мэр Москвы Сергей Собянин и другие политики. Молебен совершил патриарх Кирилл, сообщает "Коммерсант".

Накануне в храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Позже частицу огня доставили в Москву.

Благодатный огонь сходит ежегодно накануне Пасхи в Иерусалиме. Он появляется в часовне над пещерой, в которой, по преданию, был погребен Иисус Христос.