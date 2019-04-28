СМИ: Путин может приехать в Казань после майских праздников

Президент России Владимир Путин может посетить Казань после майских праздников.

Как передает Prokazan, глава государства ознакомится с продукцией военно-промышленного комплекса. Ожидается, что он посетит Казанский вертолетный и Казанский авиационный заводы. Также путину покажут результаты беспилотной программы «Альтиус».

Напомним, что президент РФ Уже приезжал в Казань в этом году. Он провел встречу с общественниками Татарстана и отправился в Иннополис, где принял участие в заседании президиума Госсовета РФ, посвященного благоустройству городов и строительной сфере.