Медведев поручил Минниханову разработать дополнительные меры по стимулированию спроса на новое жилье

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству строительства вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, Министерством финансов и ДОМ.РФ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, в частности с помощью субсидирования.

Об этом говорится в перечне поручений главы кабмина по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация». Срок выполнения поручения — до 27 мая.

Также Минниханову и Минстрою поручено разработать предложения по изменению законодательства для увеличения с года до двух лет срока, на который РФ в целях строительства жилья передает властям регионов свои полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности.