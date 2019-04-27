Татарстан вошел в топ-5 регионов России по продажам новых легковушек

По итогам первого квартала 2019 года Татарстан занял четвертое место среди субъектов РФ по количеству продаж новых автомобилей.

По данным "Автостат-Инфо", за указанный период в республике было реализовано 13,7 тыс. автомобилей, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В тройку рейтинга попали Москва (46,8 тыс. проданных автомобилей), Подмосковье (26,4 тыс.) и Санкт-Петербург (19,6 тыс.). Топ-5 замкнул Краснодарский край (12,3 тыс.), сообщают "Автоновости дня".

В десятку также вошли два региона ПФО — Башкирия (10,9 тыс.; шестое место) и Самарская область (9,5 тыс.; восьмое место).

Ранее в Татарстане насчитали 118 люксовых автомобилей.