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В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи

12:54, 28.04.2019
В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи
Фото: мвд.рф

В праздновании Пасхи в ночь с 27 на 28 апреля приняли участие более 4,3 млн россиян из 7,4 тыс. населенных пунктов.

Всего в православных церквях, храмах и монастырях состоялось около 12 тыс. торжественных богослужений, литургий и крестных ходов, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Безопасность на праздничных мероприятиях обеспечивали более 52,3 тыс. сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, работники охраны и народные дружины.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой.

Общество
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