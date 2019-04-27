Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

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Из колонии в Вологде сегодня условно-досрочно освободили Варвару Караулову. Она была осуждена на (запрещена в РФ).

Как сообщает "РИА Новости", ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони. Сама Караулова отметила, что счастлива, но от дальнейших разговоров с журналистами отказалась.

Напомним, 16 апреля суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Карауловой.

В декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Караулову, сменившую имя на Александру Иванову, виновной в двух попытках присоединиться к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Суд приговорил девушку к 4,5 года заключения.