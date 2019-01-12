Итоги недели в Удмуртии: суд над Соловьевым, уголовное дело на «Ижавиа» и первые оценки работы по ТКО

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении взяток на 141 млн рублей, сменил адвоката. В ходе первого заседания в Завьяловском районном суде по существу уголовного дела он заявил соответствующее ходатайство. Интересы Соловьева будет представлять адвокат Первомайской коллегии адвокатов Ижевска Галина Сбоева. В начале судебного заседания Соловьев ходатайствовал об удалении прессы. Его поддержала адвокат, заявив, что у него имеется ряд хронических заболеваний и присутствие СМИ будет оказывать на него «психологическое давление». Тем не менее судья разрешил фото- и видеосъемку процесса. В судебном заседании был объявлен перерыв в связи с необходимостью нового адвоката ознакомиться с материалами дела. Следующее заседание назначено на 30 января.

В отношении генерального директора ижевской авиакомпании «Ижавиа» Александра Синельникова и других должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Дело возбудили из-за допущенных авиакомпанией задержек рейсов Самара — Сочи и Самара — Симферополь 30 и 31 декабря 2018 года. Причиной задержек стала несвоевременная оплата авиатоплива поставщику — «Лукойл аэро». В результате было задержано еще 13 рейсов. Резервные суда пассажирам предоставлены не были, и они добрались до пунктов назначения значительно позже. Напомним, авиакомпания «Ижавиа» перешла на новую систему маршрутов через узловые аэропорты в Ижевске и Самаре в ноябре 2018 года. При этом из-за «технического сбоя» наблюдались значительные задержки рейсов и их отмена.

Работу новой системы по сбору твердых коммунальных отходов в Удмуртии в первые дни 2019 года признали удовлетворительной. Деятельность регоператора и перевозчиков в течение праздников оценивали председатель правительства УР Ярослав Семенов и глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Они отметили, что в целом система налажена, мусор вывозится по графику, но есть замечания. В каждом районе выявлены площадки, где прежние перевозчики не вывезли мусор и крупногабаритные отходы в последние дни 2018 года. При этом не всегда вовремя вывозили мусор и новые перевозчики. Не везде и не всех устраивают места установки контейнеров или график вывоза «сигнальным методом».

На этой неделе стало известно и о ряде кадровых решений. Глава Удмуртии Александр Бречалов переназначил Александра Прасолова уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртии на новый пятилетний срок. Он занимает этот пост с 2013 года, когда эта должность была введена.

Депутат Гордумы Ижевска, руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Кулишов возглавил ижевский ипподром. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова. Николай Попов, на протяжении 25 лет руководивший управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска, ушел на пенсию. Это структурное подразделение впоследствии планируется объединить с управление благоустройства и транспорта.

Удмуртия оказалась лидером по росту цен на яйца по итогам декабря 2018 года. За месяц они подорожали на 31%. По данным Росстата, именно этот продукт больше всего подорожал среди наблюдаемых продовольственных товаров в прошлом месяце. За декабрь рост составил 15%, а в целом за год превысил 25%. При этом в 30 субъектах Российской Федерации яйца подорожали на 20% и более.