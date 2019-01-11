Удмуртия стала лидером по росту цен на яйца в декабре 2018 года

Удмуртия оказалась лидером по росту цен на яйца по итогам декабря 2018 года. За месяц они подорожали на 31%.

По данным Росстата, именно этот продукт больше всего подорожал среди наблюдаемых продовольственных товаров в прошлом месяце. За декабрь рост составил 15%, а в целом за год превысил 25%.

При этом в 30 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) яйца подорожали на 20% и более, из них значительнее всего в Удмуртской Республике — на 31%, Республике Марий Эл — на 29,5%, Орловской и Калининградской областях — на 28,3%. В то же время в Еврейской автономной области яйца куриные стали дешевле на 2,4%.

По данным Минсельхоза Удмуртии, среди регионов России по производству яиц Удмуртия занимает 15-е место и четвертое — среди регионов ПФО. За 10 месяцев 2018 года в республике было произведено 882 тыс. яиц, при этом самообеспеченность региона этим продуктом составила 200%.