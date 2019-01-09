Обвиняемый в получении взяток экс-глава Удмуртии сменил адвоката и просил удалить прессу

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении взяток на 141 млн рублей, сменил адвоката. В ходе первого заседания в Завьяловском районном суде по существу уголовного дела он заявил соответствующее ходатайство.

Интересы Соловьева будет представлять адвокат Первомайской коллегии адвокатов Ижевска Галина Сбоева.

В начале судебного заседания Соловьев ходатайствовал об удалении прессы. Его поддержала адвокат, заявив, что у него имеется ряд хронических заболеваний и присутствие СМИ будет оказывать на него «психологическое давление». Тем не менее судья разрешил фото- и видеосъемку процесса.

В судебном заседании был объявлен перерыв в связи с необходимостью ознакомиться новому адвокату с материалами дела. Следующее заседание назначено на 30 января.

Напомним, по версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй у города Камбарки в УР, взятки на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера. Он был задержан 4 апреля 2017 года в Ижевске и был этапирован в Москву.