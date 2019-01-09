В Ижевске ушел на пенсию начальник управления природных ресурсов Николай Попов
Начальник управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска Николай Попов ушел на пенсию с 1 января 2019 года.
Чиновник руководил управлением с 1994 года, отмечает пресс-служба администрации.
Его обязанности временно будет исполнять Андрей Ковальчук, до настоящего времени руководивший в управлении отделом экологии и природных ресурсов.
Напомним, что администрация Ижевска сокращает количество структурных подразделений, в ближайшее время городские власти планируют объединить управление Попова с управлением благоустройства и транспорта. Новое структурное подразделение будет переименовано в управление благоустройства и охраны окружающей среды.ОбществоВласть Удмуртия
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