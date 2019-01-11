Бречалов вновь назначил Прасолова бизнес-омбудсменом Удмуртии

Александр Прасолов переназначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртии. Он назначен на пятилетний срок до декабря 2023 года.

Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов еще 27 декабря 2018 года, однако документ был размещен на официальном сайте правительства региона только сегодня.

Прасолов занимает этот пост с 2013 года, когда эта должность была введена. Срок полномочий бизнес-омбудсмена республики истек в середине ноября 2018 года, однако ему было предложено продолжать исполнять свои обязанности.

При этом в октябре 2018 года в Госсовете Удмуртии обсуждали возможность передачи полномочий по назначению бизнес-омбудсмена от главы региона к республиканскому парламенту. Руководитель региона по проекту закона мог лишь предложить кандидатуру на равных с депутатами. Тем не менее законопроект не был вынесен на сессию Госсовета.

Добавим, что Александр Прасолов является сыном председателя Госсовета Алексея Прасолова.