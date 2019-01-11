Минсельхоз Удмуртии назначил директором ижевского ипподрома Дмитрия Кулишова

Министерство сельского хозяйства Удмуртии определилось с новым директором ижевского ипподрома. Этот пост займет бывший руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Кулишов.

«Сегодня мы приняли очень важное решение для республиканского ипподрома. Назначен руководитель — Дмитрий Кулишов», — написала в Facebook глава Минсельхоза УР.

Она назвала главными задачами развитие, эффективное использование собственности, обеспечение безопасности и комфорта, а также реализацию стратегии развития коневодства и конного дела в Удмуртии.

Ранее «Реальное время» писало, что на первоочередные меры по ремонту конюшен и приведение в нормативное состояние ижевского ипподрома требуется 20—25 млн рублей. В целом же на объект должны быть потрачены сотни миллионов рублей.