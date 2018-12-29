Итоги недели в Удмуртии: суд по Соловьеву, продажа первой части электросетей и новый мэр Глазова

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

На этой неделе в Завьяловском районном суде Удмуртии прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего главы республики Александра Соловьева. Он обвиняется в получении взяток на 142 млн рублей. Заседание суда назначено на 9 января 2019 года. Соловьеву сохранили меру пресечения в виде домашнего ареста, однако находиться он теперь будет в своем доме в Завьяловском районе, а не в Москве. Также стало известно, что всего обвинением заявлено по делу 144 свидетеля, среди них есть бывшие члены правительства Удмуртии.

Дочерняя структура «Россетей» — «МРСК Центра и Приволжья» — приобрело первую часть имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» за 2,6 млрд рублей. Сделку одобрили советы директоров обоих предприятий. Акции АО «Ижевские электрические сети» находятся в собственности Ижевска. Вторую часть сделки по приобретению оставшегося имущества на 400 млн рублей планируется провести в 2019 году.

Глава Удмуртии Александр Бречалов 25 декабря выступил перед депутатами Госсовета республики с традиционным ежегодным докладом «О положении дел в республике». В нем он вкратце рассказал о некоторых итогах работы правительства в 2018 году, подробнее глава региона говорил о предстоящей работе по реализации в Удмуртии национальных проектов.

Александр Бречалов на этой неделе впервые прокомментировал установленные ранее тарифы на вывоз ТКО на 2019 год. Он назвал их размер «приемлемым», при этом отметил, что его нужно дальше снижать. Бречалов также допустил, что первое время будут «сбои» с вывозом мусора, так как эта система новая. Ситуацию с первых дней нового года будут контролировать. Он просил жителей республики отнестись к этому «с пониманием».

29 декабря новым главой Глазова избран Сергей Коновалов, занимающий в настоящее время пост управляющего пермским хладокомбинатом «Созвездие», входящим в структуру холдинга «Комос-Групп». За его кандидатуру проголосовали 22 из 23 депутатов городской думы. Вторым кандидатом, отобранным конкурсной комиссией, был председатель совета депутатов Ярского района Александр Старцев. Напомним, должность главы Глазова освободилась после того, как занимавший ее Олег Бекмеметьев в октябре был избран главой Ижевска.