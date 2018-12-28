В Удмуртии прошло предварительное слушание по делу бывшего главы республики Александра Соловьева

В Завьяловском районном суде Удмуртии сегодня прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего главы республики Александра Соловьева. Он обвиняется в совершении двух особо тяжких должностных преступлениях, квалифицированных следствием по части 6 ст. 290 УК РФ — «получение взятки».

Слушание проводилось в закрытом режиме. Суд сохранил в качестве меры пресечения домашний арест на 6 месяцев до 20 июня 2019 года. При этом находиться он будет по месту жительства в Завьяловском районе Удмуртии, а не в Москве, как это было ранее.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на запрет совершения определенных действий в связи с имеющимися у Соловьева хроническими заболеваниями.

Судебное заседание назначено на 9 января 2019 года в 14.00.

«Дело возможно примет затяжной характер. Уголовное дело составляет более 70 томов. В списке свидетелей, которых обвинение вызывает в суд, 144 человека, из них порядка 50 человек — жители других регионов. Состав свидетелей разнородный. Дело будет весьма интересным», — рассказал журналистам начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Удмуртии Дмитрий Малыгин.

По его словам, среди свидетелей есть люди, работавшие в правительстве Удмуртии и администрации Ижевска, коммерческих компаниях, конкретных фамилий не назвал. Среди ключевых свидетелей люди, собственно передававшие взятки.

По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй у города Камбарки в УР, взятки на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера. Он был задержан 4 апреля 2017 года в Ижевске и был этапирован в Москву.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, подробно давая показания об обстоятельствах преступлений.