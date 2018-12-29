Новым мэром Глазова стал вице-президент пермского хладокомбината «Созвездие»

На сессии городской думы депутаты избрали нового главу Глазова в субботу, 29 декабря.

В рамках конкурса на должность градоначальника претендовали два кандидата — заместитель вице-президента — управляющий производственной площадкой пермского хладокомбината «Созвездие» Сергей Коновалов и председатель совета депутатов Ярского района Александр Старцев.

По итогам тайного голосования выяснилось, что 22 из 23 депутатов отдали свой голос за Коновалова, сообщили в пресс-службе администрации города.

На новой должности Сергей Коновалов начнет работать в следующем году.

Напомним, должность главы Глазова освободилась после того, как занимавший ее Олег Бекмеметьев в октябре был избран главой Ижевска.