Глава Удмуртии назвал «приемлемыми» тарифы на вывоз мусора

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал принятые в республике тарифы на вывоз ТКО, которые начнут действовать с 1 января 2019 года, «приемлемым». По его словам, проблему несанкционированных свалок в республике необходимо решать, развивать систему переработки мусора. При этом к вопросу определения тарифа правительство подошло с особым вниманием, все было просчитано.

— Мы понимаем, что тариф нужно снижать, но сейчас он приемлемый, — сказал Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия».

Он отметил, что в ряде соседних регионов тариф на вывоз ТКО ниже, однако в Удмуртии всего пять полигонов, которые смогут принимать отходы, в следующем году в схему добавятся еще три, что, возможно, позволит в перспективе снизить тарифы.

Бречалов также допустил, что первое время будут «сбои» с вывозом мусора, так как эта система новая. Ситуацию с первых дней нового года будут контролировать. Он просил жителей республике отнестись к этому «с пониманием».

Напомним, 20 декабря в Удмуртии были утверждены тарифы на вывоз ТКО в размере 98,48 рубля на человека для жителей многоквартирных домов и 95,20 рубля с человека для жителей частных домов.