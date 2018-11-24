Итоги недели в Удмуртии: планы на аэропорт, оценка электросетей и иск бывшего врио мэра Ижевска

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

В ближайшие 5 лет власти Удмуртии направят 6,8 млрд рублей на реконструкцию аэропорта в Ижевске. Из них 3,4 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета. Об этом рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу и увеличить ее длину. Это позволит единственному аэропорту в Удмуртии принимать «Боинги» и «Эйрбасы». Ярослав Семенов отметил, что стоит задача сделать ижевский аэропорт международным. А глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о подаче заявки на создании в республике санитарной авиации.

«ВЭБ Капитал» представил итоги оценки имущественного комплекса находящегося в собственности Ижевска АО «Ижевские электрические сети». Стоимость составляет примерно 2,9 млрд рублей. Властям Ижевска предстоит определиться с вариантом продажи предприятия — имущественного комплекса или 100% акций АО. Ранее акции «ИЭС» другая компания оценивала в 3,59 млрд рублей.

На 2019 год у экономического блока правительства Удмуртии стоит целый ряд задач по привлечению инвестиций, развитию ТОСЭР в Сарапуле, запуску проектов с использованием блокчейн-технологий. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.

В администрации Ижевска сократят количество управлений c 39 до 29. Об этом объявил на этой неделе глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он внес в Городскую думу документ об изменении структуры администрации города. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии.

На этой неделе также стало известно о подаче иска бывшего первого заместителя главы администрации Ижевска Сергея Задорожного в суд. Он считает свое увольнение незаконным и требует восстановить его в должности с выплатой компенсации за вынужденный прогул. Задорожный с мая по октябрь временно исполнял полномочия главы города.

Удмуртское УФАС России возбудило дело в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Спецавтохозяйство». Компанию подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции». В ведомстве считают, что регоператор провел необоснованное укрупнение лота по организации транспортировки отходов.