Власти Умдуртии подали заявку на создание санитарной авиации в регионе

Удмуртия подала заявку на создание санитарной авиации. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, вопрос о создании авиации в регионе «стоит не так остро, как в Якутии и в Красноярском крае», но от участия в программе Удмуртия отказываться не будет.

«На развитие данной сферы в следующем году мы направим 56,28 млн рублей», — цитирует ТАСС Бречалова.

Добавим, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова на встрече с членами Совета Федерации заявила о создании до 2020 года во всех регионах страны центральных диспетчерских скорой помощи и санавиации. Планируется, что таким образом вдвое сократится время приезда врачей к нуждающимся в транспортировке.

Напомним, ранее «Вертолеты России» представили на «Гидроавиасалоне-2018» новейшую гражданскую технику.