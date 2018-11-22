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Власти Умдуртии подали заявку на создание санитарной авиации в регионе

14:05, 22.11.2018
Власти Умдуртии подали заявку на создание санитарной авиации в регионе
Фото: realnoevremya.ru

Удмуртия подала заявку на создание санитарной авиации. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, вопрос о создании авиации в регионе «стоит не так остро, как в Якутии и в Красноярском крае», но от участия в программе Удмуртия отказываться не будет.

«На развитие данной сферы в следующем году мы направим 56,28 млн рублей», — цитирует ТАСС Бречалова.

Добавим, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова на встрече с членами Совета Федерации заявила о создании до 2020 года во всех регионах страны центральных диспетчерских скорой помощи и санавиации. Планируется, что таким образом вдвое сократится время приезда врачей к нуждающимся в транспортировке.

Напомним, ранее «Вертолеты России» представили на «Гидроавиасалоне-2018» новейшую гражданскую технику.

ОбществоМедицина Удмуртия
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