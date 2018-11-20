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В администрации Ижевска сократят количество управлений на 10

14:33, 20.11.2018 1
В администрации Ижевска сократят количество управлений на 10
Фото: cod18.ru

В администрации Ижевска сократят количество управлений до 29. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что сегодня вносит в Городскую думу документ об изменении структуры администрации города.

«Он предполагает централизацию функций и существенное укрупнение управлений — из 39 останутся 29. Очень детально мы прорабатывали все нюансы, особенно социальные. На этой неделе начинаю встречи с коллективами, чтобы снять все вопросы», — написал Бекмеметьев.

Он добавил, что новая структура управлений будет рассмотрена на следующей сессии думы.

Напомним, ранее начался процесс объединения управлений образования и дошкольного воспитания. При этом о необходимости сократить количество структурных подразделений и численность чиновников в администрации города заявлял как сам мэр города, так и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Общество Удмуртия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:54
    вообще то наверное правильное решение....
    но сокращаемых клерков нужно куда то пристроить.....
    это все таки люди и им нужно жить.
    тем более наверняка у большинства копеечные зарплаты.... не говорю про руководителей этих управлений.
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