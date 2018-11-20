В администрации Ижевска сократят количество управлений на 10

В администрации Ижевска сократят количество управлений до 29. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что сегодня вносит в Городскую думу документ об изменении структуры администрации города.

«Он предполагает централизацию функций и существенное укрупнение управлений — из 39 останутся 29. Очень детально мы прорабатывали все нюансы, особенно социальные. На этой неделе начинаю встречи с коллективами, чтобы снять все вопросы», — написал Бекмеметьев.

Он добавил, что новая структура управлений будет рассмотрена на следующей сессии думы.

Напомним, ранее начался процесс объединения управлений образования и дошкольного воспитания. При этом о необходимости сократить количество структурных подразделений и численность чиновников в администрации города заявлял как сам мэр города, так и глава Удмуртии Александр Бречалов.