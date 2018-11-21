У нас товар, у вас купец. «Ижевские электрические сети» оценили по новой

Рассматривается вариант продажи имущественного комплекса, при этом переговоры будут вестись по цене от 2,9 млрд рублей

Находящиеся в муниципальной собственности «Ижевские электрические сети» предложено продать через реализацию материальных активов, а не приватизацию акций. Имущественный комплекс предприятия, обеспечивающего электроэнергией столицу Удмуртии, «ВЭБ Капитал» оценил в 2,9 млрд рублей. Именно от такой стоимости будут отталкиваться теперь в переговорах с потенциальными покупателями. Предложения направлены 17 крупным компаниям. Городские власти обещают подумать и решить, при том что ранее акции оценивали в 3,56 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Оценка имущества

«ВЭБ Капитал», привлеченный в качестве агента для подготовки сделки по отчуждению из собственности муниципального образования город Ижевск АО «Ижевские электрические сети» в пользу профильного и стратегического инвестора, представил свои предложения на заседании совета директоров предприятия. Напомним, его возглавляет мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ижевска, «ВЭБ Капитал» от своего имени провел экспертизу отчета об оценке рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества «Ижевских электрических сетей». По итогам предварительной оценки, рыночная стоимость имущественного комплекса АО «ИЭС» составляет около 2,9 млрд рублей (с учетом НДС).

Компания оценила разные варианты продажи предприятия и руководствовалась принципами, что при реализации «ИЭС» должны сохранить нынешний профиль, обеспечивать надежное и стабильное электроснабжение в Ижевске, необходимо соблюсти социальные гарантии работников, сохранить условия для развития предприятия без повышения тарифов на электроэнергию для населения. Немаловажным пунктом было и получение муниципалитетом максимального дохода от сделки.

По итогам предварительной оценки, рыночная стоимость имущественного комплекса АО «ИЭС» составляет около 2,9 млрд рублей (с учетом НДС). Фото gkh-s.ru



«ВЭБ Капитал» пришел к выводу, что, «учитывая перечень имущества и обязательств, включаемого в состав предприятия как имущественного комплекса, риски при реализации только материальных активов и для покупателя, и для АО «ИЭС» будут намного меньше рисков и покупки акций общества и покупки предприятия как имущественного комплекса». Иными словам, проще и выгоднее продать имущество электросетей, а не выставлять на аукцион акции предприятия.

— К каждому вопросу члены совета подошли очень серьезно, и глубина проработки вопросов была достаточно высокая, в том числе мы детально рассмотрели все варианты предстоящей сделки, представленные агентом — Инвестиционной компанией «ВЭБ Капитал». Особое внимание уделили социальному аспекту будущих изменений. Нам еще предстоит фаза подготовки окончательного отчета, «ВЭБ Капитал» представит свои рекомендации по выбору наиболее оптимального варианта реализации актива, — прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Оценка акций

Между тем ранее ООО «Экспертиза собственности — Ижевск» по муниципальному контракту оценило стоимость 100% акций АО «ИЭС» в 3,56 млрд рублей, писал «Ъ-Удмуртия». В комментарии для «Реального времени» заместитель директора компании «Экспертиза собственности — Ижевск» Александр Борисенко пояснил, что перед ними не ставилась задача провести отдельную оценку имущественного комплекса или представить наилучший вариант по продаже предприятия.

— При оценке стоимости имущественного комплекса и оценке стоимости акций используется разная методология, это два разных подхода, соответственно, это разная рыночная стоимость. При определении стоимости имущественного комплекса сравнивается, сколько стоит отдельно недвижимое и движимое имущество, какова рыночная стоимость отдельных единиц. А когда оцениваются акции, учитываются и другие статьи баланса предприятия, — пояснил Борисенко.

То есть анализируются финансовые показатели, наличие долгов и обязательств.

По сути, «ИЭС» является самым прибыльным для муниципального бюджета предприятием. Его выручка по итогам 2017 года составила 1 млрд 160 млн рублей, последние 5 лет она стабильно растет. Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 219,6 млн рублей. В сравнении с 2013 годом она увеличилась в четыре раза. Чистые активы на конец прошлого года, согласно бухгалтерской отчетности, оценивались в 2,2 млрд рублей.

Дешевле не будет

Как пояснил «Реальному времени» член совета директоров «ИЭС», замдиректора Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов, в действительности особого дохода городу предприятие не приносит. До 90% получаемой прибыли идет на инвестпрограмму электросетей.

— Оценка, проведенная «ВЭБ Капиталом», означает, что все последующие переговоры с потенциальными покупателями они будут вести, начиная с цены в 2,9 млрд рублей в сторону повышения. Ниже точно не будет. Это продажа либо имущественного комплекса, либо акций предприятия. При этом мы выставляем ряд требований к покупателю. Это сохранение численности сотрудников, сохранение действующей инвестпрограммы, обладание опытом управления электросетевым комплексом, электросетевой бизнес должен занимать в структуре бизнеса долю не менее 50%. Кроме того, мы ищем крупных игроков, чтобы чистые активы были от 10 млрд рублей, — рассказал Константин Сунцов.

По его словам, предложения о приобретении «Ижевских электрических сетей» направлены в 17 компаний. При этом он добавил, что сделка в любом случае для города будет выгодной в сравнении с дивидендами, которые бюджет получал от предприятия последние 10 лет. В 2015 и 2016 годах дивиденды составляли 1 млн рублей, в 2017-м — 5,5 млн, в 2018-м — 7,5 млн рублей.

Желающих будет много

Директор представительства ИК «Финам» в Ижевске Сергей Казанцев считает, что в любом случае городу при оценке стоимости предприятия стоит думать не о рисках для покупателя, а о выгоде для бюджета.

— «Ижевские электрические сети», по сути, монополист по поставке электроэнергии в Ижевске, оно приносит стабильную прибыль, и она растет. С точки зрения города как владельца предприятия я бы сильно подумал, а надо ли его продавать. Можно было поработать над эффективностью его работы, чтобы увеличить финансовые показатели. Возможно, городу хочется за счет продажи предприятия решить разом какие-то проблемы, но здесь, я так понимаю, ему выгодно максимально дорого его продать, поэтому рассуждения о реализации имущественного комплекса кажутся странными. О каких рисках для продавца мы можем говорить, если предприятие является монополистом и приносит прибыль? Я думаю, желающих приобрести «ИЭС» будет достаточно много, — отметил Казанцев.

Одним из возможных приобретателей «ИЭС» называются «Россети». В августе с генеральным директором компании Павлом Ливинским встречался глава Удмуртии Александр Бречалов. Ключевой повесткой обсуждения, как следует из релиза компании, стала тема консолидации электросетевых активов субъекта. Глава Удмуртии, в свою очередь, тогда напомнил, что на территории региона, помимо филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Удмуртэнерго», сегодня оперируют 38 территориальных сетевых организаций.

«Я предлагаю «Россетям» участвовать в открытом аукционе по приобретению соответствующих сетей», — сказал Александр Бречалов, отметив, что в качестве приоритетного проекта в настоящее время рассматривается сделка по сетям, эксплуатируемым АО «Ижевские электрические сети».