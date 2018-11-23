Бывший первый замглавы администрации Ижевска через суд потребовал восстановить его в должности

Бывший первый заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный требует через суд восстановить его в должности. Поступление соответствующего иска «Реальному времени» подтвердили в Октябрьском районном суде столицы Удмуртии. Ответчиком заявлена администрация Ижевска.

«Такое исковое заявление имеется в суде, судьей принято к производству, назначено предварительное судебное заседание на 11 декабря в 14 часов», — рассказала консультант суда Наталья Федорова.

Ранее копию иска опубликовал телеграм-канал LIFE 18. Согласно ему, Сергей Задорожный якобы не согласен со своим увольнением с 19 октября, так как с 18 октября он находился в ежегодном оплачиваемом отпуске. Уведомление о расторжении договора он получил по почте, при этом трудовой договор у него не был срочным и о его расторжении заранее он не был уведомлен.

Таким образом, как следует из документа, Задорожный требует восстановить его в должности с 22 октября, взыскать с администрации города оплату за вынужденный прогул, которая на 19 ноября составила почти 192 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда в 50 тыс. рублей.

Получить комментарий самого Задорожного не удалось. Сергей Задорожный был назначен первым замглавы администрации Ижевска в феврале 2018 года, а после отставки главы города Юрия Тюрина в мае временно руководил администрацией. С 19 октября в полномочия мэра вступил Олег Бекмеметьев, после чего стало известно об отставке Задорожного в связи с истечением срока трудового договора.