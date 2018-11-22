Взлетно-посадочную полосу аэропорта Ижевска реконструируют под прием «Боингов»

В ближайшие пять лет власти Удмуртии направят 6,8 млрд рублей на реконструкцию аэропорта в Ижевске. Из них 3,4 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета.

Остальные средства пойдут из внебюджетных источников, рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу и увеличить ее длину. Это позволит единственному аэропорту в Удмуртии принимать «Боинги» и «Эйрбасы». Проектные работы проведут в 2019 году, строительно-монтажные работы — в 2021 году.

Ярослав Семенов отметил, что стоит задача сделать ижевский аэропорт международным.

«Если мы говорим о международном сообщении с Ижевском, конечно, для этого должен быть качественно новый терминал, качественно новая взлетно-посадочная полоса, принимающая большинство используемых сегодня типов самолетов», — отметил председатель правительства.

