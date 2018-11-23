Удмуртское УФАС заподозрило регоператора по обращению с ТКО в нарушении закона о конкуренции

Удмуртское УФАС России возбудило дело в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Спецавтохозяйство». Компанию подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции». Жалобу на действия регоператора подала общественная организация «СТОПкартель», сообщает пресс-служба управления.

Признаки нарушения антимонопольный орган выявил в части проведения торгов на организацию транспортировки ТКО. В один лот регоператор включил оказание услуг на территории сразу 24 муниципальных образований (всего в Удмуртии 25 районов и 5 городских округов), что технологически и функционально между собой не связано.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет свыше 1 млрд 750 млн рублей, размер обеспечения заявки на участие в торгах — 26 млн рублей, размер обеспечения исполнения контракта превышает 175 млн рублей. Такое укрупнение лота препятствует участию в торгах хозяйствующих субъектов, что свидетельствует об ограничении конкуренции при проведении торгов, отметили в УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 19 декабря.

Ранее регоператор внес свои предложения по размеру тарифа на ТКО, который будет действовать в 2019 году. Свои подсчеты также представила компания, составившая электронную модель территориальной схемы по обращению с ТКО.