Итоги недели в Удмуртии: годовщина взрыва в Ижевске, критика главы Ленинского района и переезд елей с площади

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

В Ижевске на этой неделе вспоминали погибших при взрыве в жилом доме на улице Удмуртской. Год назад в результате взрыва бытового газа обрушился угловой подъезд девятиэтажного дома. Погибли 7 человек, 11 пострадали. В настоящее время идут судебные заседания. 9 ноября в главном православном храме республики отслужили панихиду.

Ижевск получит до 485 млн рублей из бюджета Удмуртии рублей в зависимости от наполнения городской казны. Эти деньги позволят снизить напряженность дефицита муниципального бюджета. Средства планируется направить на расчеты с подрядчиками за содержание улично-дорожной сети, на уборку снега и освещение улиц, оплату задолженности школ и детских садов перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги.

На этой неделе в Ижевске прошло заседание оргкомитета по подготовке к юбилейным торжествам в честь 100-летия образования Удмуртской Республики в 2020 году. Они стартуют 4 ноября 2019 года в первой столице — Глазове. При этом к празднованию власти намерены навести порядок в скверах, на улицах, в том числе на периферии, отдельно глава региона коснулся ситуации в Ленинском районе Ижевска и раскритиковал работу главы районной администрации.

Удмуртия может получить из федерального бюджета почти 1 миллиард рублей на строительство туберкулезной больницы. Об этом на этой неделе сообщил глава республики Александр Бречалов. Существующее здание не отвечает современным требованиям.

В Ижевске ели, которые росли на Центральной площади, перевезли в парк Космонавтов и Парк Кирова, две ели пересадят в сквер на Центральной площади. На площади в настоящее время ведутся работы по реконструкции. Ранее жители окрестных домов проводили акции протеста против вырубки деревьев на главной площади столицы Удмуртии.