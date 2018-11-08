Удмуртия может получить почти 1 миллиард рублей на новую туберкулезную больницу

Удмуртия может получить из федерального бюджета почти 1 миллиард рублей на строительство туберкулезной больницы. Об этом журналистам сегодня сообщил глава республики Александр Бречалов.

— Наконец-то нам выделили средства и включили в программу на туберкулезную больницу. <...> Вот сейчас мне шлют, что все, ко второму чтению мы в титуле, и это огромные средства — почти миллиард рублей, — рассказал Бречалов.

В феврале 2017 года во время визита в Удмуртию замминистра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой называлась сумма в 800 млн рублей, требующаяся на строительство новой туберкулезной больницы. Тогда в федеральном ведомстве также отметили необходимость в новом здании взамен существующего ветхого.