Торжества в честь 100-летия Удмуртии откроются в первой столице республики

Юбилейные торжества в честь 100-летия образования Удмуртской Республики стартуют 4 ноября 2019 года в первой столице — Глазове. Такое решение было принято на заседании открытого оргкомитета по подготовке к празднованию этой даты. Глазов был столицей образованной 4 ноября 1920 года Вотской автономной области (впоследствии переименованной в Удмуртскую) до июня 1921 года.

В рамках празднования в Глазове пройдет театрализованное шоу «#Удмуртия_объединяет». 2020 год в республике будет объявлен Годом 100-летия государственности Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства УР.

Проведение юбилейных торжеств поддержали вице-премьер российского правительства Виталий Мутко и Российская академия наук. Уже разработан план мероприятий и концепция праздничной символики.

В числе основных мероприятий: строительство и реконструкция объектов социального назначения, культурного и исторического наследия, выставка архивных документов и материалов по истории Удмуртии, международный фестиваль циркового искусства, «Большой удмуртский диктант», международный фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского», посвященный 180-летию П. И. Чайковского, всероссийский легкоатлетический марафон «Исток Камы — 100», международный фестиваль экстремальных видов спорта, всероссийские соревнования по плаванию «Кубок спринтера», международные соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди регионов и стран финно-угорского мира, проведение конгресса народов Удмуртии, издание русско-удмуртского словаря и другие.