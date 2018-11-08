Почти полмиллиарда рублей получит Ижевск на уборку снега и освещение улиц

Ижевск получит финансовую помощь из бюджета Удмуртии на содержание улично-дорожной сети и уборку снега. Столица республики может получить до 485 млн рублей.

«Достигнуты договоренности по оказанию финансовой помощи из бюджета Удмуртской Республики бюджету города в объеме до 485 млн рублей в зависимости от наполнения городского бюджета», — сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

Как написал мэр Ижевска, город получит деньги в виде дотаций и бюджетного кредита. Эти деньги позволят «снизить напряженность дефицита денежных средств». Из них 281 млн рублей поступит уже в ноябре.

По словам главы города, средства планируется направить на расчеты с подрядчиками за содержание улично-дорожной сети, на уборку снега и освещение улиц, оплату задолженности школ и детских садов перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что эти расходы до конца года не были обеспечены источниками финансирования.

