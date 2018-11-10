Ели с Центральной площади Ижевска перевезут в парки города
В Ижевске ели, которые росли на Центральной площади, перевезли в парки города. Об этом сообщил советник главы Удмуртии Вячеслав Правдзинский на своей странице в Facebook. На площади в настоящее время ведутся работы по реконструкции.
«Сегодня начался переезд елей, которые росли на Центральной площади и за сохранение которых так ратовали жители близлежащих домов. (Проект благоустройства предполагает изменение рельефа и высадку новых деревьев)», — написал Правдзинский.
По его словам, большая часть елей переедет в парк Космонавтов, часть — в Парк Кирова, две ели пересадят в сквер на Центральной площади.
Ранее жители окрестных домов проводили акции протеста против вырубки деревьев на Центральной площади. Масштабная реконструкция началась этой осенью.Общество Удмуртия
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