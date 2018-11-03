Итоги недели в Удмуртии: увольнение Задорожного, сокращение чиновников и тариф на вывоз мусора

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

В начале недели стало известно, что новый глава Ижевска Олег Бекмеметьев не стал продлевать контракт с первым заместителем Сергеем Задорожным, который последние пять месяцев исполнял полномочия главы города. По информации источников «Реального времени», на контакт с градоначальником не шел сам Задорожные. В последнее время он находился на больничном.

На этой неделе в Ижевске проходил форум «Сделано в Удмуртии», в рамках которого обсуждались темы привлечения инвестиций, затрагивались темы развития сферы туризма, ИТ, АПК, а также перспективы наращивания доли безналичных расчетов.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на сессии Госсовета республики представил отчет о проведенной оптимизации численности госслужащих. В результате реформы количество чиновников органов власти республике сокращено с 1 743 до 1 581. Сейчас прорабатывается вопрос запуска оптимизации и на муниципальном уровне.

Вечером 31 октября в результате падения части законсервированного на зиму фонтана 15-летний подросток получил смертельную травму. Произошло это в Летнем саду им. Горького в Ижевске. На опубликованных позднее СК кадрах видео видно, как группа подростков залезает на фонтан и раскачивает его, после чего происходит падение части конструкции. Возбуждено уголовное дело.

Регоператор по обращению с ТКО в Удмуртии представил свои предложения по новому тарифу на мусор. Он может составить 7,54 рубля с 1 кв.м. Для жителей частных домов плату предлагается установить с человека – 166 рублей за каждого прописанного в доме. В Минстрое республики отметили, что размер тарифа еще обсуждается.

Ремонт здания Национальной библиотеки Удмуртии, закрытого еще в 2011 году, начнется в 2019 году. Об этом на этой неделе сообщил министр культуры и туризма республики Владимир Соловьев. Республика получит финансирование из федерального бюджета в размере 178 млн рублей. Обновленное здание рассчитывают открыть в 2020 году.