«Безналичная Удмуртия». Бречалова заинтересовала теневая экономика в 30 миллиардов

Перспективы наращивания доли безналичных платежей обсудили на бизнес-завтраке в рамках форума «Сделано в Удмуртии».

Рост доли безналичных расчетов является одним из условий роста региональной экономики и в какой-то степени становится конкурентным преимуществом. При этом здесь работа идет и над вовлечением в оборот тех сегментов рынка, которые до сих пор остаются в тени. В то же время привычка использования банковских карт для расчетов пока еще не прижилась в должной степени у населения. Перспективы наращивания доли безналичных платежей обсудили на бизнес-завтраке с участием главы Удмуртии Александра Бречалова в рамках форума «Сделано в Удмуртии». Подробности — в материале «Реального времени».

«Меня больше интересуют цифры той самой теневой экономики»

Устойчивый тренд на рост доли безналичных платежей в России благотворно влияет на экономику в целом. По данным Moody's, которые привел один из участников бизнес-завтрака «Безналичная Удмуртия», прошедшего в рамках форума «Сделано в Удмуртии», прирост на 1% дает 0,1% роста ВВП. Цифровизация процессов производства дает конкретные результаты.

— Это реально сокращение затрат колоссальное. Когда вы все знаете про своих пользователей, потребителей, когда вы все знаете про своих поставщиков, когда вы можете планировать все движением денежных средств через всю цепочку создания стоимости, это радикально снижает затраты на 30 процентов, — отметил партнер и руководитель практики «ТЭК и ресурсы» компании «Strategy Partners Group» Андрей Заутер.

В пример он привел азиатские экономики, растущие во многом в том числе за счет использования безналичных форм оплаты.

Хотя в рамках встречи много говорилось о повышении уровня комфорта для населения и бизнеса, одна из основных причин, почему от наличности нужно уходить, по словам главы Удмуртии Александра Бречалова, — это большой объем теневой экономики. Деньги здесь не отследишь, а значит, экономика региона и страны в целом лишается серьезного объема налоговых поступлений.

В рамках встречи много говорилось о повышении уровня комфорта для населения и бизнеса



— Меня больше интересуют цифры той самой теневой экономики в выражении денежном. Даже если принимать минимальную экспертную оценку, это около 30 млрд рублей у нас в розничном товарообороте, это огромные суммы, которые не проходят налогообложение и, соответственно, бюджет республики недополучает, — сказал Александр Бречалов.

При этом общий объем товарооборота в республике — порядка 200 млрд рублей.

Очевидно, под теневой экономикой глава региона имел ввиду и самозанятых, выполняющих различные услуги, но не платящих со своего дохода налоги. Позднее он прокомментировал журналистам, что им необходимо показать плюсы от идентификации.

— Очень тонко надо подходить к этому вопросу, потому что зачастую самозанятые — это люди, которые не имеют возможности постоянно трудиться, хотя желают этого, нет работы. Это в основном рынок услуг, торговли, и здесь совместно со Сбербанком, другими банками, с главами муниципальных образований должны очень качественно информационно упаковать. <...> Если самозанятый через идентификацию будет, с одной стороны, получать какие-то преференции, с другой стороны — какую-то копейку платить, мы всегда объясним, что эта копейка идет в ваш водопровод, а мы здесь с общего бюджета будем дополнять. Эти вещи информационно нужно состыковать, — отметил глава Удмуртии.

Расчеты самозанятые, конечно, ведут и наличными, и переводом на банковскую карту. Безналичные платежи легче отследить и проанализировать. Как отметил Заутер, доказано, что в странах, где высока доля безналичных расчетов, снижается уровень финансовой преступности и коррупции. Некоторые страны уже вводят ограничение по объему сделок наличными.

«2017—2018 годы стали переломными»

В любом случае доля безналичных расчетов в стране и конкретно в Удмуртии активно растет. Статистику привел вице-президент Сбербанка, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин. Если в 2016 году в Удмуртии доля безналичных расчетов составляла 35%, то в 2017-м — 41%. В целом в Приволжском федеральном округе за этот период доля выросла с 21 до 26%.

— 2017—2018 годы стали переломными с точки зрения наличных денег в обороте, потому что этот объем впервые в истории начал сокращаться, во всяком случае, в ПФО это так. Это в том числе благодаря политике Центрального банка, который стимулирует и заинтересован в этой истории. От 1 до 3 процентов по округу ежегодно идет сокращение, — сказал Колтыпин.

По собственной сети банкоматов представитель банка отметил тренд на сокращение снятия наличных денег, с другой стороны, растут объемы переводов между гражданами с карты на карту. Однако населению еще нужно привыкать к использованию банковских карт и безналичных платежей. Привычка возникает не так быстро. Население, по его мнению, необходимо стимулировать отказываться от наличных расчетов.

По словам Петра Колтыпина, доля безналичных расчетов в стране и конкретно в Удмуртии активно растет



Дело привычки

В качестве примера он привел ситуацию с оплатой проезда в общественном транспорте Ижевска. Летом в столице Удмуртии появилась возможность оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах с помощью бесконтактных банковских карт. Затем была запущена акция: при такой форме оплаты пассажиры получали скидку — вместо 20 рублей билет для них стоил 17.

За время действия акции объемы безналичных платежей в транспорте выросли на 65%, однако после ее завершения их доля вновь снизилась.

— Акция прошла, население быстро вернулось в ту же точку, потому что нужно время, чтобы привычка эта сформировалась. Мне кажется, надо возвращаться к этим стимулам, без них мы не сможем изменить ситуацию, — сказал Колтыпин.

Причем прорабатывать проекты стоит по тем сферам, в которых на наличку приходится больше всего расчетов. Это ЖКХ, медицина, общественный транспорт, госуслуги и торговля.

В Удмуртии в следующем году планируется реализовать проект карты жителя республики. Как рассказал журналистам Александр Бречалов, в ней будет содержаться сводная информация о социальных льготах, обязательных и других платежах.

— То, что мы с вами обсуждаем — это уже не предмет разговоров, это настоящее. Оптимизация различных сервисов, от услуг для населения до платежных и финансовых, в каком-то одном инструменте — мы неизбежно к этому придем, — прокомментировал глава региона.

В Удмуртии в следующем году планируется реализовать проект карты жителя республики, рассказал журналистам Александр Бречалов



«Это в том числе определяет качество жизни»

Однако стимулировать нужно не только население, но и сам бизнес. Как отметил старший директор департамента цифровых решений VISA в России Алексей Денисов, в первую очередь это касается микробизнеса. Эквайринг для них пока остается дорогим удовольствием, и оптимального решения здесь пока не создано.

— Есть разные решения, в том числе превращение смартфона в терминал оплаты, использование QR-кодов, но видимо поиск оптимального решения еще впереди, — отметил Денисов.

Кроме того, для использования безналичных форм расчетов нужно хорошее проникновение интернета и сотовой связи. Здесь, по признанию главы региона, еще предстоит поработать.

— Это в том числе определяет качество жизни, не только городские пространства. Не только качество дорог, но и цифровизация, в том числе удобство расчетов, будь то трамвай или кафе, или уличная торговля, поэтому мы здесь конкурируем в первую очередь с соседними регионами за комфортную и качественную жизнь, и для нас, повторюсь, здорово, что мы в верхней части рейтинга, но есть над чем работать и, учитывая то, что до 2024 года большой проект «Цифровая экономика» — это один из ключевых элементов, мы выводим это в такие приоритетные направления нашей работы и, соответственно, есть конкретный КПИ, которого будем достигать, — сказал глава региона.