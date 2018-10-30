Ремонт здания Национальной библиотеки Удмуртии начнется в 2019 году

Ремонт закрытого в 2011 году здания Национальной библиотеки Удмуртской Республики начнут в 2019 году.

Как сообщил министр культуры и туризма УР Владимир Соловьев, республика получит из федерального бюджета 178 млн рублей на эти цели при софинансировании из республиканской казны. Финансирование ожидают получить и в 2020 году.

Он выразил надежду, что завершить работы удастся осенью 2020 года.

Здание Нацбиблиотеки УР было закрыто, так как оно не соответствует требованиям безопасности, ее фонды были размещены в других зданиях.











