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Следком опубликовал видео падения части фонтана на подростка в Ижевске

19:37, 01.11.2018
Следком опубликовал видео падения части фонтана на подростка в Ижевске
Фото: скриншот видео

Следственный комитет РФ по Удмуртии опубликовал видео падения части конструкций фонтана на подростка в Ижевске. В результате инцидента школьник скончался.

Напомним, что по данному факту СК возбудил уголовное дело

Инцидент произошел днем 31 октября. Группа 15-летних школьников гуляла в ПКиО им. Горького, когда на одного из них упала часть законсервированной на зиму конструкции фонтана. В результате полученной травмы головы подросток погиб.

Происшествия Удмуртия
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