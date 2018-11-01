Следком опубликовал видео падения части фонтана на подростка в Ижевске

Фото: скриншот видео

Следственный комитет РФ по Удмуртии опубликовал видео падения части конструкций фонтана на подростка в Ижевске. В результате инцидента школьник скончался.

Напомним, что по данному факту СК возбудил уголовное дело

Инцидент произошел днем 31 октября. Группа 15-летних школьников гуляла в ПКиО им. Горького, когда на одного из них упала часть законсервированной на зиму конструкции фонтана. В результате полученной травмы головы подросток погиб.