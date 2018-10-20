Итоги недели в Удмуртии: новый мэр Ижевска, встреча Бречалова с Медведевым и создание платных парковок

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

18 октября на внеочередной сессии городской думы Ижевска главой города избран Олег Бекмеметьев, до этого занимавший пост главы Глазова. За него проголосовали 37 депутатов, за замглавы администрации Сарапула по социальным вопросам Виктора Шестакова — 1. Двое кандидатов были отобраны по итогам работы конкурсной комиссии 15 октября. И. о. главы Глазова стала первый замглавы администрации Ирина Обухова. В ближайшее время пройдет конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города.

В Москве состоялась встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Бречалов доложил о результатах работы за последние полгода, а также рассказал о перспективах развития региона, в частности, о планах по сокращению госдолга. Кроме того, среди проблемных вопросов республики, требующих федерального финансирования, Александр Бречалов назвал ремонт и строительство школ, дорог и мостов.

Правительство Удмуртии впервые за 12 лет намерено повысить транспортный налог. Ставки повышаются в среднем в полтора-два раза, при этом на виды транспорта с определенной мощностью двигателя они останутся на прежнем уровне.

Бывшего начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артема Богданова заключили под стражу на 2 месяца, до 11 декабря. Он обвиняется в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы при нахождении в должности начальника управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска. Он был задержан 12 октября.

Администрация Ижевска намерена провести два конкурса на право заключения концессионного соглашения. Первый касается содержания трех подземных пешеходных переходов. Второй — создания платного парковочного пространства в городе. Под платные парковки предполагается отдать 2 500 мест.