Экс-начальника управления благоустройства и транспорта Ижевска заключили под стражу

Бывшего начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артема Богданова заключили под стражу на два месяца до 11 декабря. Сегодня меру пресечения для него избрали в Индустриальном районном суде столицы Удмуртии, сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

Богданов обвиняется в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в период с 19 октября 2017 года по 19 июля 2018 года при нахождении в должности начальника управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска.

Он был задержан 12 октября.

Артем Богданов покинул пост начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска 20 июля 2018 года, проработав меньше года.



Ранее источники «Реального времени» сообщали, что задержание могло быть связано с нарушениями, выявленными Удмуртским УФАС России при строительстве фан-зоны.

Напомним, что 12 октября стало известно об обысках, проведенных в администрации Ижевска. Следователи изъяли документацию, связанную с проведением оценочных действий ИЭС.