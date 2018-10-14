Экс-чиновнику администрации Ижевска Богданову продлили арест

Индустриальный районный суд Ижевска продлил срок содержания под стражей на 72 часа бывшему начальнику управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артему Богданову.

«Богданов обвиняется в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы <...> в период с 19 октября 2017 года по 19 июля 2018 года при нахождении в должности начальника управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска», — передает «Интерфакс» со ссылкой на судью.



Срок задержания продлен до 12 часов 17 октября по ходатайству следствия, которому необходимо собрать дополнительные доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемому преступлению.

Сам Богданов свою причастность отрицает и отказался от дачи показаний.

Напомним, Богданова задержали 12 октября. При этом сообщалось, что арест может быть связан с деятельностью Богданова в части строительства фан-зоны в Ижевске без проведения торгов.

Артем Богданов покинул пост начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска 20 июля 2018 года, проработав меньше года.