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Три подземных перехода в Ижевске передадут в концессию

16:06, 18.10.2018
Три подземных перехода в Ижевске передадут в концессию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Администрация Ижевска намерена провести конкурс на заключение концессионного соглашения по содержанию трех подземных пешеходных переходов. Информация об этом появилась на официальном сайте столицы Удмуртии.

Речь идёт о переходах на перекрестке улиц Красногеройская и Удмуртская (остановка Удмуртский университет), на улице Удмуртской (остановка «Электротехника в быту») и на Воткинском шоссе (остановка «Администрация Индустриального района»).

Концессионное соглашение будет заключено на 15 лет.

Общество Удмуртия
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