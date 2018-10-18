Три подземных перехода в Ижевске передадут в концессию

Администрация Ижевска намерена провести конкурс на заключение концессионного соглашения по содержанию трех подземных пешеходных переходов. Информация об этом появилась на официальном сайте столицы Удмуртии.

Речь идёт о переходах на перекрестке улиц Красногеройская и Удмуртская (остановка Удмуртский университет), на улице Удмуртской (остановка «Электротехника в быту») и на Воткинском шоссе (остановка «Администрация Индустриального района»).

Концессионное соглашение будет заключено на 15 лет.



