Власти Ижевска ищут концессионера для организации платных парковок

Администрация Ижевска намерена провести конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию платного парковочного пространства в городе. Соответствующее постановление за подписью еще врио главы Ижевска Сергея Задорожного опубликовано на официальном сайте столицы Удмуртии.

По условиям концессионного соглашения администрация города передает концессионеру нежилое помещение для размещения центра управления парковками, а также технологическое оборудование, в том числе пункты взимания платы и устройства фотовидеофиксации.

При этом в документе не указывается, на каких именно участках городских улиц планируется разместить платные парковки – это должен отдельным актом определить муниципалитет. Размер платы за парковку, долю, которую будет получать городской бюджет, и срок концессионного соглашения должны определиться по итогам конкурса.

О планах ввести в центральной части Ижевска платную парковку заявлялось в апреле 2018 года. Всего городские власти хотели выделить 2500 парковочных мест.