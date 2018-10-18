Глава Удмуртии встретился с Дмитрием Медведевым в Москве

В Москве 17 октября состоялась встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Бречалов доложил о результатах работы за последние полгода, а также рассказал о перспективах развития региона. По его словам, объем государственного долга Удмуртии в настоящее время составляет 48,9 млрд рублей — к началу 2019 года планируется уменьшение суммы до 47 млрд рублей.

«Более 1 млрд рублей удалось сэкономить благодаря снижению процентной ставки по коммерческим кредитам с 12% до 7,66% годовых. Значительную экономию бюджета — более 200 млн рублей в год — повлекла административная реформа, задача которой сокращение количества чиновников всех уровней», — отметил глава Удмуртии.

Кроме того, среди проблемных вопросов республики, требующих федерального финансирования, Александр Бречалов назвал ремонт и строительство школ, дорог и мостов, рассказали в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Напомним, ранее Бречалов на заседании совета по поддержке предпринимательства представил пять инвестпроектов почти на 15 млрд рублей.