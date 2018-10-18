Итоги дня: последствия трагедии в Керчи, согласие Навального на дуэль и пятикилометровая пробка в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 октября.

Власти Уфы поручили ужесточить меры безопасности в образовательных учреждениях города в связи с нападением на политехнический колледж в Керчи, когда 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. При этом в казанском Кремле заявили, что усиления безопасности в школах и детсадах Татарстана не будет. На данный момент число погибших при нападении на колледж в Керчи возросло до 21. Президент России Владимир Путин назвал эту трагедию результатом глобализации через интернет.

Также сегодня российский лидер сообщил, что те, кто применит ядерное оружие против России, «просто сдохнут», а «мы, как мученики, попадем в рай». При этом он подчеркнул, что Россия не будет первой применять ядерное оружие.

Судебная палата УЕФА объявила, что «Рубин» будет исключен из еврокубкового турнира в случае, если пробьется в него по результатам в чемпионате России в течение двух ближайших сезонов. В клубе уже сообщили, что решение об обжаловании наказания находится на стадии рассмотрения. В ситуации также будут разбираться и власти Татарстана.

Алексей Навальный принял вызов главы Росгвардии Виктора Золотова на дуэль, который пообещал сделать из оппозиционера «хорошую, сочную отбивную». Он предложил провести поединок в виде дебатов на федеральном канале или в эфире своего youtube-канала.

Сегодня утром в Казани из-за двух ДТП образовалась пятикилометровая пробка на улицах Азина и Мира, от магистрали М-7 до Сибирского тракта. Она продержалась несколько часов.