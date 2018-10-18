В Казани утром из-за двух ДТП образовалась пятикилометровая пробка от М-7 до Сибирского тракта

Сегодня утром в Казани зафиксирована необычно сложная пробка длиной 4,7 километра. Об этом сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Уточняется, что затор возник на улицах Азина и Мира, от магистрали М-7 до Сибирского тракта. В пробке можно потерять 59 минут, что на 41 минуту больше обычного.

По всей видимости, причиной затрудненного движения на данном участке стали два ДТП.

Напомним, что 12 октября утром зафиксировали самую длинную пробку для данного времени суток за всю неделю. Пробка длиной 3,5 километра возникла на Мамадышском тракте — от Самосыровского кладбища до улицы Натана Рахлина.